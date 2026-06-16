大胆イメージチェンジが話題の女優・橋本愛の近影に、ファンが沸いている。１６日までにインスタグラムで「映画『祝山』公開しました。ぜひ皆さんも、この山に足を踏み入れてみてください」と呼びかけ、写真を複数枚公開。シャツにパンツをあわせたシンプルなコーディネートが美ぼうを際立させている。肩下のボブヘアからバッサリカットでイメチェンし、ベリーショート姿が話題になった橋本。現在は襟足が伸びたウルフ気味の