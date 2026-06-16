「DAZN Japan」の公式Xが、15日に更新。現地で取材を行っている影山優佳が、「FIFA ワールドカップ 2026」初戦のオランダ戦で、日本代表が得点を上げた際に歓喜している様子が公開された。【動画】真剣な表情から…影山優佳、日本代表ゴールに喜び爆発Xでは「中村敬斗選手の同点ゴールに沸く模様お届けします！」との文言とともに、ゴールが決まった瞬間に、影山が両手を上げて喜び、ウエストランド・井口浩之とハグをするなど