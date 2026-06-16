カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグで日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを報じた。コメンテーターのブラックマヨネーズ・吉田敬は「前半見て大丈夫かな。仕事でしたけど、前半まで見てしまいました」とさりげなく明かした。後半にゲームが動いただけに、スタジオでは「後半が面白かったのに」「その後の展開予想できたんですか」とつっこ