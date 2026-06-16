「日刊まにら新聞」の事務所が入るオフィスビル＝11日、マニラ（共同）【マニラ共同】フィリピンの首都マニラを拠点に約34年活動してきた邦字紙「日刊まにら新聞」が休刊状態となっていることが16日、分かった。既に紙面発行を終了し電子版に移行していたが、現在はウェブサイトも閲覧できず、ソーシャルメディアの更新も長期間停止している。同紙の複数の元記者らが明らかにした。元幹部は「業績悪化で財政事情が厳しかった」