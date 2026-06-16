ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダル獲得の報告で今春卒業した日体大を訪れたスノーボード男子の戸塚優斗（左）＝16日、東京都世田谷区スノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）が16日、ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダル獲得の報告で今春卒業した日体大を訪れ「こういう機会をつくってもらえてありがたい。4年後の五輪は自分の競技の終わりになるかもしれない。また金メダルを取れるようにやっていく」と決意を