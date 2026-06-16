歌舞伎俳優の市川團子（22）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大好物について語った。歌舞伎俳優・市川中車（香川照之）の長男で、スーパー歌舞伎の生みの親である二代目市川猿翁さんと、元タカラジェンヌの女優・浜木綿子を祖父母に持つ團子。同番組で白米が大好物と明かし、「小学校で社会の授業か何かで、お米を食べ比べてみようっていうワークがあった」と切り出した。当時、自