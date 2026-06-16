俳優・三浦翔平が１５日、インスタグラムのストーリーズを更新。早朝５時にサッカーワールドカップ日本代表−オランダ戦をＴＶの前でかぶりつきで見る妻で女優の桐谷美玲の姿を公開した。「ガチ勢に叩き起こされるの巻」と代表ユニホームを着た桐谷が愛犬と一緒に、ダラススタジアムのピッチが映ったＴＶに背筋を伸ばして見入っている写真をアップ。ユニホームの背中には「ＡＹＡ」の文字が見える。時計は５時か５時１分をさし