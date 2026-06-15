岡田准一が毎回ゲストと一対一でトークするラジオ番組『GROWING REED』。大先生や大御所と呼ばれるようなゲストでも、職業の適性や才能の有無について考えたりすることもあるという。そんな第一線で活躍し続ける人たちの仕事の向き合い方とは？※本稿は、俳優の岡田准一『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）の一部を抜粋・編集したものです。“大先生”でも不安はあるでもやっぱ最初の頃と同じような