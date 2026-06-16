男子スノーボードハーフパイプの戸塚優斗（２４＝ヨネックス）が１６日、３月に卒業した日本体育大学を訪問し、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪（２月）で金メダルを獲得したことを報告。大学からの報奨金やもらいそびれていた学位記を受け取った。日体大に６年間在籍した戸塚は、最後の２年は競技の合間をぬって多くの単位を取得。五輪決勝の２日前にも課題を提出していたことを明かし「練習が夜だったので、暇な午前中に急