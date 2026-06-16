北中米Ｗ杯で導入されているハイドレーションタイム（飲水タイム）に不満が出ている。今大会では暑さを考慮し、前後半で各２２分経過後に主審が選手たちに飲水タイムを指示している。選手の保護を目的としたルール。しかしドイツ紙「ビルト」は「多くの関係者から好意的に受け止められていない」とし、１次リーグＦ組で日本と引き分けたオランダ代表ＤＦフィルジル・ファンダイク（３４＝リバプール）が「物議を醸すＷ杯ルール