SUSEの日本法人であるSUSEソフトウエアソリューションズジャパンは、「SUSE Summit 2026 Tokyo」を7月7日に東京・大手町で開催する。AI時代のデジタルレジリエンスやデジタル主権、オープンソース戦略などをテーマに、基調講演やユーザー事例セッションなどを実施する。本イベントは、2026年4月にプラハで開催されたグローバルカンファレンス「SUSECON 2026」のワールドツアーとして、日本で初めて開かれるもの。テーマは「Shape Y