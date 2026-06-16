【モデルプレス＝2026/06/16】モデルで女優のトリンドル玲奈が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手軽な食事メニューを公開し、話題となっている。【写真】第1子出産の34歳モデル「忙しい時に助かるメニュー」パパッとご飯◆トリンドル玲奈「パパッとご飯」披露トリンドルは「パパッとご飯」というコメントにご飯と魚の絵文字を付け、写真を投稿。「こういうの好き」とご飯の上にしらすや薬味などがたっぷり盛られた茶