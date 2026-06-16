韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、大リーグのオールスター戦（7月14日、フィラデルフィア）ファン投票の結果に衝撃を受けている。打率リーグ2位→オールスター投票20位の屈辱 大リーグは2026年6月16日（日本時間）、オールスター戦ファン投票の第1回中間発表を行った。 サンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）は、ナ・リーグ外野部門で、16万6215票を獲得し20位だった。 大リー