今日16日は関東や九州などで真夏日となった所がありました。明日17日(水)は西日本や東北、北陸で真夏日が予想され、最高気温は福島、鳥取で32℃、福井で31℃、福岡、山形で30℃の予想です。19日(金)はさらに多くの地点で真夏日となる見込みで、万全の熱中症対策が必要です。今日16日関東や九州などで真夏日に今日16日は、梅雨の晴れ間となった関東や九州、そのほか東北などで気温が上がり、最高気温30℃以上の真夏日となった所が