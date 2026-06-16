15日、長野県山ノ内町の山林内でネマガリダケを採りに山に入った男性(72)の行方が分からなくなりました。警察や救助隊が16日朝から捜索し、男性は無事発見されました。行方不明となったのは、下高井郡山ノ内町に住むアルバイト従業員の男性(72)です。警察によりますと、男性は15日午前9時ごろから、知人と3人でネマガリダケを採るために山ノ内町の笠ヶ岳の山林に入りましたが、集合時間の午前11時になっても待ち合わせ場所に戻らず