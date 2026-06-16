１１日、北京市豊台区のテクノロジー企業、北京碰檪（いくれき）技術（ＹｕｌｉＴｅｃｈ）のハードウエア設計部が試験運用しているロボット。（北京＝新華社記者／王婧嬙）【新華社北京6月16日】中国北京市はここ数年、科学技術の成果を効率的に実用化する取り組みを持続的に推進している。同市豊台区は「パイロットテスト（生産に入る前の中間検査）プラットフォーム集積区」の構築を重要な突破口として、