俳優の伊藤英明（50）が16日、都内でアメリカのファッションブランド「トミーヒルフィガー」のサマー・コレクションの発表を記念したイベントに出席した。夏の新作を着用して出席。暑い時期は「清潔感を大事にしたい」とこだわりを明かした。「この夏新しく挑戦したいこと」を問われると、クールな表情が一転。目尻を下げ、カブトムシへの愛がさく裂した。昨年、カブトムシや甲虫類の中で世界最大種として知られる「ヘラ