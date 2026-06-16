元日本代表の城彰二氏（50）が16日、東京・浜松町の文化放送で行われた同局の定例会見にゲストとして出席した。26日午前7時40分から同局で放送されるスウェーデン戦で解説を務める。オランダ戦を振り返り「追いついての勝ち点1は勝ち点3に等しい。選手達は非常にムードがいい。自信をつけられた初戦だったのでは」とコメント。21日のチュニジア戦に関しても「チュニジアは勝たなければグループリーグ敗退が決まってしまうとい