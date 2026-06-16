東京都水道局は15日、公式Xを通じ、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本vsオランダ試合中の“水使用量の変動”を明らかにした。【画像】日本vsオランダの試合時間帯の「水使用量の変化」をグラフ化試合は2対2の劇的ドロー。日本時間早朝だったものの、大きな話題となった。東京都水道局は「サッカー#ワールドカップ等のイベント放送時には、お客さまの水使用量が急激に変動することがあります」と説明し、試合中の水使