サッカー元日本代表でサッカー解説者の城彰二氏（50）が16日、東京・浜松町の文化放送で行われた定例会見にゲスト登壇。15日に行われたサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグで強豪オランダに引き分け、勝ち点1を獲得した日本代表チームについて「勝ち点3に等しい」と語った。「驚いたのは、オランダがかなり日本をリスペクトしているなという状況でのスタート。日本の力は本当に世界で脅威とされているんだ