岸和田競輪場のG1「パールカップ」が開幕した。7Rは佐藤水菜（27＝神奈川）が残り1周あたりから発進して圧勝。明らかに余力がありつつ、前を冷静にかわしていく走りは圧巻だった。ファンの前で走るのは、それこそ4月のオールガールズクラシック決勝以来。「新人の気持ちで今日を迎え、右も左も分からないまま、がむしゃらに走りました」と冗談か本気か分からない言葉で笑わせた。「どこでスピードに乗らせるか、スタンディ