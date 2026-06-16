中国の5月の消費動向を示す小売りの売上高が前の年の同じ時期と比べて3年5か月ぶりにマイナスとなりました。中国国家統計局の16日の発表によりますと、5月の消費動向を示す小売りの売上高は4兆1090億元、日本円でおよそ96兆1500億円となり、去年の同じ時期と比べて0.6％減少しました。品目別では自動車がマイナス16.1％だったほか家電・オーディオ機器がマイナス15.6％となりました。小売りの売上高がマイナスとなるのは2022年12月