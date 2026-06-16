5人組ダンスボーカルグループのM！LKの冠バラエティー番組「M！LKの爆裂ミッション」が7月7日午後10時から、TBS系で放送されることが16日、発表された。同局の午後7時から11時のゴールデン・プライム（GP帯）では同グループ初の冠番組となる。放送決定はメンバーにとって完全なサプライズだった。何も知らされていない5人が、GP帯初冠決定を告げられた瞬間のリアルな驚き、歓喜、初々しいリアクションの模様も映像で公開される。番