フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、韓国旅行を満喫するプライベートショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】宇賀なつみの水着姿や韓国を満喫する様子（複数カット）宇賀はこれまでもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地を旅する様子を発信してきた。2025年9月17日の更新では俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉「ブルーラグーン」を満喫する水着姿をアップし