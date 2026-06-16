沖縄県辺野古沖で起きた小型船の転覆事故から16日で3か月です。亡くなった女子高校生・武石知華さんの遺族が日本テレビの取材に真相の究明を訴えました。知華さんの母「あんなに間違えたことが嫌いで1つ1つ丁寧に生きてきた子が、なんでこんな大人のずさんさの犠牲にならなきゃいけなかったんだろうと悔しくて」今年3月、同志社国際高校2年生・武石知華さんは辺野古沖で転覆した小型船の下からみつかり、亡くなりました。知華さん