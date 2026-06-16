お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。兄千原せいじの出家を「知らなかった」と明かした。せいじとの関係性が話題になると、ジュニアはとろサーモン久保田かずのぶとウエストランド井口浩之に「相方の仕事知ってる？」と質問。自身はせいじの仕事を一切知らないといい「たまにせいじが出てきて邪魔される感じ。（映画）『十一人の賊軍』