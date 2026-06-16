人生の大きな支出である「教育資金」と「マイホーム資金」を新NISAで賢く育てるには、ゴールの時期を見据えた運用の工夫が欠かせません。2027年1月からスタートする「こどもNISA」により、早期からの教育資金づくりの環境はさらに整いますが、大切なのは18歳になる前の市場の上昇局面で安全資産へ預け替えるリスク管理です。同じく、まとまった資金が必要なマイホーム運用でも、購入時期に合わせたバランス型投信の適切な選択が成