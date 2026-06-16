「あっ、水戻すの忘れてた…！！ごめんごめん」【写真】「いつもあるはずの水がない……」天然ボケをかますハスキーさん犬が水を飲んでいると思いきや、そこには何もありません。お水を入れるスタンドに顔を突っ込んでいるのは、ハスキーの「琥珀」くん。本来ならばスタンドにはお水が入ったボウルがあるはずですが、飼い主の「コハクヌシ」（@nikoniko_days）さんがお水のセットを失念していたそうです。あるはずのないお水のあ