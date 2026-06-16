愛犬と過ごす日常をSNSで記録している飼い主さんは多いはず。成長にともない、その時々でプロフィール画像を変えることもあるでしょう。【写真】こうやって撮ってたんですね！手作り「舞台裏」今、Xではポメラニアンの「ピカルディ」くん（5歳・男の子）がプロフィール画像を撮影する舞台裏が公開され、話題になっています。飼い主さんの膝上にちょこんと座るピカルディくん。スタッフが背景となる大きなピンク色の紙を持ち、そこ