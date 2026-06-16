中国税関がまとめた統計によると、中国の1〜5月の物品貿易の輸出入額は前年同期比15．3％増の20兆6800億元（約486兆円）に達した。5月単月では同16．9％増の4兆4500億元となり、月間輸出入額が3カ月連続で4兆元（約94兆円）を突破し、物品貿易の安定・好転傾向が続いている。貿易の持続的な高水準での推移を支えているのは中国経済の安定した基盤で、中国経済の整った産業体系と極めて大規模な市場が双方向の支えとなっている。一