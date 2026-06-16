中国核工業集団（CNNC）が6月15日明らかにしたところによると、中国の研究者は安定同位体の濃縮で重要な進展を遂げ、存在比が99．99％を超えるシリコン28同位体の自主量産に初めて成功し、製品の重要指標は国際的な先進レベルに達したとのことです。シリコンは非金属元素であり、天然のシリコンにはシリコン28、シリコン29、シリコン30の3種類の安定同位体が含まれています。うちシリコン28が92．2％を占めており、この同位体は量