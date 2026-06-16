読書好きにはおなじみの「本屋大賞」は、2004年に設立された、NPO法人・本屋大賞実行委員会が運営する文学賞だ。「芥川賞」や「直木賞」など、国内の文学賞は主催が出版社で、選考委員は作家が務めることが多い。一方で本屋大賞は、「新刊を扱う書店の書店員」の投票によってノミネート作品、および受賞作が決定される。2019年には瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』2021年には町田そのこさんの『52ヘルツのくじらたち