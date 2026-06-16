価格差“約100万円”！ 最安「S」と最上級「L」の違いとはマツダ「CX-5」の初代モデルは、2012年2月にクロスオーバーSUVとして登場しました。デザインテーマに「魂動（こどう）― SOUL of MOTION」を掲げ、優れた走行性能と環境性能を実現する「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」を全面採用。マツダの先進技術を象徴するモデルとして高い評価を受け、現在では同社の主力車種のひとつとなっています。【画像】超いいじゃん！