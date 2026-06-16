「“新種”のオービス」各地で増殖中に“賛否両論”！クルマを運転する際に、速度超過を自動で取り締まる装置「オービス」を気にするドライバーは少なからず存在します。これまでオービスといえば、幹線道路や高速道路の頭上にどっしりと構える、巨大な固定式のカメラを思い浮かべるのが一般的でした。【画像】「ええぇぇ…！？」 これが“神出鬼没”な「新種オービス」です！（96枚）しかし現在、全国の道路から古いタイプ