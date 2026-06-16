ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、7月1日（水）から8月26日（水）の期間開催される夏の新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」をはじめ、大人も子どもも1日中、リミットを外して遊びつくせる“お祭り騒ぎ”の夏イベントを開催する。それに先駆けて、6月29日（月）より販売される期間限定メニューとグッズが公開された。【写真】USJらしさ全開！ユニークな期間限定