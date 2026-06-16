現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１節で、森保一監督が率いる日本代表が強豪オランダ代表と対戦した。 50分に先制点を献上するもその７分後に、カットインから中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点に追いつく。64分にクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて再び勝ち越しを許したものの、88分にCKから鎌田大地のゴールで追いつき、２−２の引き分けに持ち込んだ。『soccernews』によれば、