現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループＨ第１節で、マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイ代表は、サウジアラビア代表とマイアミ・スタジアムで対戦。１−１の引き分けに終わった。41分にセットプレーから失点したウルグアイは、後半に入ると攻勢を強め、幾度も決定機を創出。しかし、80分にマクシ・アラウホの同点弾で追いつくのが精一杯で、勝ち越しゴールは奪えなかった。勝点３を得られず、ビエルサ監督は試合後に、前