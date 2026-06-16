元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が15日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。フィギュア選手になろうと思った経緯を明かした。3歳のときに初めてリンクの上に立ったという高橋さんは「先に2歳上の姉が始めていてそれに付いていったそうなんですけど。3歳の頃から通ったとしても教室に入るくらいだったんですけど7歳のときに長野オリンピックをテレビで見ていて“