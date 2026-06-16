▽ポルトガル―コンゴ（日本時間18日午前2時・ヒューストン）中盤にタレントがそろうポルトガルがボールを握る展開か。41歳ロナルドは史上初の6大会連続ゴールが懸かる。個の身体能力に優れるコンゴは52年ぶりの舞台で初得点を狙う。▽イングランド―クロアチア（日本時間18日午前5時・ダラス）イングランドが優勢。中盤でベリンガムらがリズムを生み、ケーンは驚異的な決定力がある。クロアチアは40歳のモドリッチを軸に、過