◇インターリーグドジャース4−3レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）がブルペンで投球練習を行わなかった理由を明かした。大谷は17日（同18日）のカード3戦目で先発が予定されている。通常は2日前にブルペンで投球練習を行うが、こ