阪神・伊原陵人投手（２５）が１６日、１軍に合流した。この日、１軍の西武戦が行われる甲子園での試合前練習に参加。伊原は腰部の張りで２軍調整が続いていたが、３日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で実戦復帰していた。また、下村海翔投手（２４）、今朝丸裕喜投手（２０）、育成ドラフト１位の神宮僚介投手（２３）＝東農大北海道オホーツク＝も、同じく甲子園での試合前練習に参加した。トミー・ジョン手術からの