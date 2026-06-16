【ROG XREAL R1】 予約期間：6月15日14時～7月13日23時59分 価格：141,550円 ASUSとXREALは6月15日、両社が協業で開発したゲーミングARグラスの新製品「ROG XREAL R1」のメディア向け発表会を開催した。会場では試遊台を数多く展示し、PC映像やゲームプレイ時など様々な用途での「ROG XREAL R1」の使い心地を体験できた。 「ROG XREAL R1」は2026年1月の「Co