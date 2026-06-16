お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこが１５日放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。幼少期の親との関係を明かした。この日、番組では「芸人に憧れ直してもらおうＳＰ」と題してトークを展開。一人っ子の黒沢は「親ともそんなにしゃべったことない」と切り出すと「一緒に暮らしてるんですけど『行って来ます』『ただいま』『いただきます』とか、１度も言ったことないです、家で」と告白。ＭＣの「千鳥」大悟か