サッカー元日本代表ＦＷの城彰二氏が１６日、東京・浜松町で行われた文化放送の定例社長会見にゲストで出席し、サッカー北中米Ｗ杯（ワールドカップ）を戦う日本代表の展望を語った。城氏はＷ杯で日本の全試合をラジオ中継する同局で、１次リーグ第３戦・スウェーデン戦を解説する。２―２で引き分けた初戦のオランダ戦を受け「驚いたのはオランダがかなり日本をリスペクトしていたこと。もう少し攻め込んでくると思った」と振