【モデルプレス＝2026/06/16】銀座コージーコーナーから6月26日（金）、映画『トイ・ストーリー5』のキャラクターをデザインしたプチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞ コレクション」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ ハピネスバッグ」が登場する。【写真】「トイ・ストーリー5」の人気キャラがスイーツ化◆『トイ・ストーリー』のポップな世界観を表現世代を超えて楽しめ