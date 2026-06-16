【モデルプレス＝2026/06/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「盛り付けが綺麗」ご飯が進む2人分の月曜日弁当◆飯田圭織、ご飯が進む弁当公開飯田は「月曜日のお弁当」と紹介し、子ども2人のサイズの違う弁当箱が並んだ写真を投稿。「甘辛塩麹チキン」を中心に、黒ゴマを載せたゆで卵や枝豆とヤングコーンのソテ