種子島・中種子町の飲食店で食事をした男女6人が、下痢や発熱などの症状を訴えました。保健所はノロウイルスが原因の食中毒と断定し、この飲食店に営業停止命令を出しました。 営業停止命令を受けた店舗は、 営業停止命令を受けたのは、中種子町野間の飲食店「八千代」です。 県によりますと、今月6日、この飲食店で、蒸しガキや焼いた鶏肉、魚の刺身などを食べた15歳～56歳の男女6人に、下痢や発熱、嘔吐などの症状が出