【モデルプレス＝2026/06/16】元NMB48でモデルの吉田朱里が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の肉じゃがを公開し、話題となっている。【写真】第1子出産の29歳元NMB「量すごい」朝から作った給食みたいな量の肉じゃが◆吉田朱里、大量の肉じゃがを公開吉田は「朝から給食みたいな量の肉じゃが作った」とつづり、写真を投稿。じゃがいも、にんじん、玉ねぎが大きな鍋に入った、調理前の様子が披露されている。肉じ