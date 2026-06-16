蒸し暑い日が続くので、さっぱり味がおいしい「レンチンふわとろなす」はいかが？せいろや蒸し器を使わなくても、電子レンジでふわとろな蒸しなすが手軽に完成。たれを変えれば、多彩な楽しみ方ができます。まずはシンプルにおかかしょうゆで！『基本のレンチンなす』のレシピ材料（2人分）なす……3個（約240g）作り方（1）なすはへたを切って皮をむき、水に5分ほどさらす。（2）なすに水けがついたまま、厚手の（または二重にし