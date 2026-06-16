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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 小売売上高（5月）11:00 結果-0.6% 予想-0.2%前回0.2%（前年比) 鉱工業生産指数（5月）11:00 結果4.5% 予想4.4%前回4.1%（前年比) 【日本】 日銀政策金利（6月）12:19 結果1.0% 予想1.0%前回0.75% 【豪州】 中銀政策金利（6月）13:30 結果4.35% 予想4.35%前回4.35% ※要人発言やニュース 【イラン